В Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана

Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан в Махачкале. Экс-министра заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.



«В субботу утром силовики пришли с обысками в дом к Ибрагимову и задержали его»,— приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.

Ибрагимов возглавил Минздрав Дагестана в феврале 2013 года, с февраля 2018 года занимал пост врио главы Минздрава Дагестана. В апреле Ибрагимов подал заявление об отставке.



Напомним, 6 июля Советский суд Махачкалы арестовал бывшего вице-премьера республики Дагестан Рамазана Алиева на 10 суток. Ранее сотрудники ФСБ провели обыски в квартире и рабочем кабинете Рамазана Алиева.