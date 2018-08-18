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В Казани закрыли незаконное производство медицинских изделий

08:28, 18.08.2018
В Казани закрыли незаконное производство медицинских изделий
Фото: pxhere.com

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «НПО «Агри» Казань» за незаконное производство и сбыт медицинских изделий в крупном размере.

По версии следствия, с 2015 года фигурант дела в Казани изготовил 5,3 тысячи «полосок алмазных «Агри», на общую сумму свыше 554 тыс. рублей, из которых реализовал 3,8 тыс. на сумму свыше 486 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что силовики изъяли стоматологические медицинские изделия, в том числе круги алмазные зуботехнические, полоски и головки алмазные стоматологические.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

  • Анонимно 09:52
    Такому предпринимателю в качестве наказания надо в управление любой завод-банкрот чтоб он его поднял с нуля.Сажать каких ценных людей это большая глупость для страны.
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