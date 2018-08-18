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Fitch подтвердило суверенные рейтинги России на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом

02:33, 18.08.2018
Fitch подтвердило суверенные рейтинги России на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом
Фото: wikimedia.org / Michael Rivera

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB-». Краткосрочные РДЭ были подтверждены на отметке «F3».

Оба рейтинга имеют «позитивный» прогноз, что «отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической политике, которую поддерживают возросшая гибкость обменного курса рубля, приверженность таргетированию инфляции и взвешенная фискальная стратегия».

При этом рейтинговое агентство отметило, что российская экономика хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США «несмотря на некоторую первоначальную волатильность», говорится в сообщении на сайте Fitch.

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что подтверждение рейтингов свидетельствует об устойчивости экономики РФ к внешним шокам, передает «РИА Новости».

Напомним, что в середине июня Fitch ухудшило прогноз роста российской экономики на 2018 год с 2 до 1,8 процента.

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