Fitch снизило прогноз роста по ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российской экономики на 2018 год с 2 до 1,8 процента.
Рост ВВП будут сдерживать осторожная бюджетная политика и нарастающие закупки иностранной валюты Минфином, призванные изолировать курс рубля от динамики цен на нефть, передает РБК.
Отмечается, что на более медленный рост указывают скромные темпы ВВП в l квартале 2018 года (1,3 процента, по предварительной оценке Росстата).
Ранее Fitch повысило прогноз средней цены на нефть на 2018 год. Аналитики считают, что средняя цена нефти марки Brent в этом году составит $70 за баррель.Экономика
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