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Fitch снизило прогноз роста по ВВП России

20:22, 13.06.2018 1
Fitch снизило прогноз роста по ВВП России
Фото: wikimedia.org / Michael Rivera

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российской экономики на 2018 год с 2 до 1,8 процента.

Рост ВВП будут сдерживать осторожная бюджетная политика и нарастающие закупки иностранной валюты Минфином, призванные изолировать курс рубля от динамики цен на нефть, передает РБК.

Отмечается, что на более медленный рост указывают скромные темпы ВВП в l квартале 2018 года (1,3 процента, по предварительной оценке Росстата).

Ранее Fitch повысило прогноз средней цены на нефть на 2018 год. Аналитики считают, что средняя цена нефти марки Brent в этом году составит $70 за баррель.

Экономика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:17
    вначале прорыва пока отрицательный рост... но они ошибаются..
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