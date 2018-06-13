Fitch снизило прогноз роста по ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российской экономики на 2018 год с 2 до 1,8 процента.

Рост ВВП будут сдерживать осторожная бюджетная политика и нарастающие закупки иностранной валюты Минфином, призванные изолировать курс рубля от динамики цен на нефть, передает РБК.

Отмечается, что на более медленный рост указывают скромные темпы ВВП в l квартале 2018 года (1,3 процента, по предварительной оценке Росстата).



Ранее Fitch повысило прогноз средней цены на нефть на 2018 год. Аналитики считают, что средняя цена нефти марки Brent в этом году составит $70 за баррель.