Внешний госдолг России сократился до минимума с декабря 2012 года

Внешний государственный долг России в июле 2018 года снизился на 7,1 процента до 47,3 миллиарда долларов (40,6 миллиарда евро). Об этом говорится в отчетности о структуре госдолга, опубликованной Минфином РФ.

Таким образом, внешний госдолг достиг минимальных значений с конца 2012 года. На 1 декабря 2012 года внешний долг составлял 40,9 миллиарда долларов.

Снижение госдолга произошло из-за погашения 20-летних еврооблигаций на 3,5 миллиарда долларов, эмитированных в 1998 году под 11 процентов годовых. Сейчас в обращении остался еще один выпуск 1998 года, объемом 2,5 миллиарда долларов со ставкой 12,75 процента.

Внешний долг без учета госгарантий составляет $36,839 млрд, следует из отчетности.



Ранее сообщалось, что на начало 2018 года общий объем госдолга России сократился до 33 процентов ВВП с 40 процентов в 2017 году.