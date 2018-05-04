Госдолг России за год сократился до 33% ВВП

Общий объем госдолга РФ на 1 января 2018 года сократился до 33% ВВП с 40% в 2017 году. Такой уровень долговой нагрузки на экономику считается умеренным.



«На 1 января 2018 года, согласно международным критериям, долговая нагрузка на российскую экономику оставалась умеренной: отношение внешнего долга к ВВП составило 33% (на начало 2017 года — 40%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — 4% (на начало 2017 года — 3%)», — говорится в отчете Банка России.

При этом большая часть внешних обязательств России приходится на частный сектор — $448,6 млрд или 86,5% совокупного внешнего долга РФ на 1 января текущего года. Объем обязательств органов государственного управления и Центрального банка достиг $70,3 млрд. Отмечается, что на ЦБ из них приходится $14,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Банк России по итогам 2017 года получил отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд рублей против прибыли 43,7 млрд рублей в 2016 году.