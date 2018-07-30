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МЧС предупредило о высокой пожарной опасности лесов в Татарстане

13:16, 30.07.2018
МЧС предупредило о высокой пожарной опасности лесов в Татарстане
Фото: pixabay.com

В Республике Татарстан 31 июля прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов на территории 28 муниципальных образований. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.

Высокая пожарная опасность ожидается в следующих муниципальных районах: Кайбицкий, Апастовский, Камско-Устьинский, Буинский, Тетюшский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Мамадышский, Спасский, Алькеевский, Алексеевский, Чистопольский, Новошешминский, Аксубаевский, Нурлатский, Черемшанский, Елабужский, Менделеевский, Агрызский, Мензелинский, Актанышский, Альметьевский, Азнакаевский, Лениногорский, Бугульминский, Ютазинский и Бавлинский.

Напомним, что ранее в Татарстане было ограничено посещение лесов из-за высокой пожарной опасности на территории 31 лесничества республики.

Общество Татарстан
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