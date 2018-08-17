«Оренбург» обыграл «Анжи» и вышел на 1-е место в чемпионате России

«Оренбург» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Анжи Арена» и завершилась поражением хозяев со счетом 1:3. Счет в матче на 12-й минуте открыл защитник «Анжи» Иван Новосельцев. Нападающий махачкалинского клуба Иван Маркелов имел возможность удвоить преимущество «Анжи», но вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов отразил пенальти.

После этого забивали только игроки «Оренбурга». По голу на свой счет записали Денис Попович (69-я минута, с пенальти), Алексей Сутормин (77-я) и Андреа Чуканов (83-я).



Таким образом, «Оренбург» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги, «Анжи» с тремя баллами идет на 11-м месте.

Напомним, что в предыдущем туре «Оренбург» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 1:0.