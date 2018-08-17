Предправления «Союзмультфильма»: студия урегулировала все разногласия с Успенским по «Простоквашино»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что киностудии удалось урегулировать все разногласия по продолжению «Простоквашино» с Эдуардом Успенским.

«В результате длительного переговорного процесса нам удалось урегулировать все существующие разногласия и перейти к конструктивному сотрудничеству. Согласно условиям заключенного договора «Союзмультфильм» получил право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», десяти еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино», а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием «Простоквашино», — рассказала Слащева в интервью «Реальному времени».

Тот факт, что студии и автору удалось договорится в правовом поле является прецедентом для всей отечественной анимационной индустрии.

Также предправления «Союзмультфильма» рассказала, что ожидает выхода продолжения «Простоквашино» на телеэкранах после выпуска 10 серий.

Напомним, что писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа. После выхода продолжения «Простоквашино» он негативно высказывался о том как снят новый мультфильм по мотивам его произведений.