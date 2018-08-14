Писатель Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни

Российский писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет.

Он умер сегодня вечером в частном доме в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы, сообщает РЕН ТВ.



Телеканал уточняет, что 9 августа писателю стало плохо в своем доме и он потерял сознание. Его супруга вызвала врачей.

Позже информацию о смерти писателя подтвердила ТАСС его дочь Ирина.

Эдуард Николаевич Успенский родился в Егорьевске в 1937 году. Он является автором персонажей Крокодил Гена, Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.

Кроме того, он один из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».

В 2010 году Успенскому присуждена премия имени Корнея Чуковского, учреждённая для детских писателей, в главной номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе».

Ранее на 86-м году жизни скончался писатель и искусствовед Михаил Герман.

