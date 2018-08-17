Новости общества

18:01 МСК
Новости раздела
Общество

Путин назначил постпредом РФ при СНГ в Минске Андрея Грозова

17:28, 17.08.2018
Путин назначил постпредом РФ при СНГ в Минске Андрея Грозова
Фото: ru.m.wikipedia.org

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова постоянным представителем РФ при уставных и других органах СНГ в Минске. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее пост занимал Андрей Шведов. Другим указом Путина он освобожден от занимаемой должности.

Грозов до назначения занимал должность заместителя директора первого департамента СНГ в центральном аппарате МИД. С 2009 года он был консулом в Мюнхене.

Напомним, 21 июля кандидатуру полпреда президента в ПФО Михаила Бабича на должность посла в Белоруссии одобрил комитет Думы по делам СНГ. Спустя несколько дней аналогичное решение по этому вопросу принял Совфед РФ.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты