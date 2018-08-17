Путин назначил постпредом РФ при СНГ в Минске Андрея Грозова

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова постоянным представителем РФ при уставных и других органах СНГ в Минске. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Ранее пост занимал Андрей Шведов. Другим указом Путина он освобожден от занимаемой должности.

Грозов до назначения занимал должность заместителя директора первого департамента СНГ в центральном аппарате МИД. С 2009 года он был консулом в Мюнхене.

Напомним, 21 июля кандидатуру полпреда президента в ПФО Михаила Бабича на должность посла в Белоруссии одобрил комитет Думы по делам СНГ. Спустя несколько дней аналогичное решение по этому вопросу принял Совфед РФ.