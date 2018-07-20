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В Госдуме поддержали назначение Бабича на должность посла РФ в Белоруссии — СМИ

12:38, 20.07.2018
В Госдуме поддержали назначение Бабича на должность посла РФ в Белоруссии — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на закрытом заседании одобрил назначение полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на должность посла России в Белоруссии.

«Комитет по делам СНГ поддержал кандидатура Бабича на пост посла РФ в Белоруссии», — цитирует источника ТАСС.

Отмечается, Бабич присутствовал на закрытом заседании комитета во время вынесения решения.

Ранее СМИ сообщили, что Москва запросила у Минска предварительное разрешение на назначение Бабича послом в Белоруссии.

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