В Совфеде одобрили кандидатуру Бабича на пост посла в Белоруссии
Комитет Совета федерации по международным делам одобрил кандидатуру полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для назначения послом России в Белоруссии.
Его кандидатуру совет поддержал единогласно. Вопрос о назначении обсуждался в Совете федерации с участием самого Михаила Бабича, передает «Коммерсант».
Напомним, 21 июля кандидатуру Бабича на должность посла в Белоруссии одобрил комитет Думы по делам СНГ. Теперь он должен получить агреман Белоруссии.ОбществоВласть
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