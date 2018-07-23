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В Совфеде одобрили кандидатуру Бабича на пост посла в Белоруссии

16:43, 23.07.2018
В Совфеде одобрили кандидатуру Бабича на пост посла в Белоруссии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Комитет Совета федерации по международным делам одобрил кандидатуру полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для назначения послом России в Белоруссии.

Его кандидатуру совет поддержал единогласно. Вопрос о назначении обсуждался в Совете федерации с участием самого Михаила Бабича, передает «Коммерсант».

Напомним, 21 июля кандидатуру Бабича на должность посла в Белоруссии одобрил комитет Думы по делам СНГ. Теперь он должен получить агреман Белоруссии.

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