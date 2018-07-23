В Совфеде одобрили кандидатуру Бабича на пост посла в Белоруссии

Комитет Совета федерации по международным делам одобрил кандидатуру полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для назначения послом России в Белоруссии.



Его кандидатуру совет поддержал единогласно. Вопрос о назначении обсуждался в Совете федерации с участием самого Михаила Бабича, передает «Коммерсант».

Напомним, 21 июля кандидатуру Бабича на должность посла в Белоруссии одобрил комитет Думы по делам СНГ. Теперь он должен получить агреман Белоруссии.