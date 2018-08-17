Минниханов встретился с победителями и призерами WorldSkills Russia

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с победителями и призерами финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) — 2018».



«Наша задача — поднять престиж рабочих профессий. С тех пор как Россия вошла в семью WorldSkills, для этого было сделано очень многое. И ваше достижение на национальном чемпионате — второе общекомандное место — это очень высокий результат», — цитирует Минниханова пресс-служба президента и правительства РТ.

Отмечается, что качественная подготовка рабочих специальностей является приоритетом для Татарстана.



«Подготовку рабочих специальностей необходимо вести с учетом потребностей заказчика. У нас эта система выстроена», — добавил Минниханов.

Напомним, что команда Татарстана в общем медальном зачете заняла второе место.