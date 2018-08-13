Татарстан занял второе место на Worldskills Russia

Команда Татарстана заняла второе место в общем зачете на конкурсе «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Представители республики уступили только Москве.

Всего республика взяла первые места по 19 взрослым и 8 юниорским компетенциям. Еще по четыре вторых места взяли представители РТ во взрослых и юниорских компетенциях. Плюс третьи места в шести взрослых и трех юниорских.