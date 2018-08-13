Новости общества

06:58 МСК
Новости раздела
Общество

Татарстан занял второе место на Worldskills Russia

05:46, 13.08.2018

Команда Татарстана заняла второе место в общем зачете на конкурсе «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Представители республики уступили только Москве.

Всего республика взяла первые места по 19 взрослым и 8 юниорским компетенциям. Еще по четыре вторых места взяли представители РТ во взрослых и юниорских компетенциях. Плюс третьи места в шести взрослых и трех юниорских.

При этом во взрослых компетенциях команда Татарстана заняла призовые места в 29 из 44 компетенций. Юниоры же получили призовые места во всех 15 компетенциях. Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты