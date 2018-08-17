В Татарстане зарегистрировали региональную подгруппу по пенсионному референдуму — ЦИК

Центральная избирательная комиссия Татарстана приняла решение о регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума.



С ходатайством о регистрации в ЦИК обратились уполномоченные представители Татарстанской республиканской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума РФ, говорится в сообщении ЦИК.

Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

ЦИК признал формулировку соответствующей требованиям федерального законодательства.

Ранее ЦИК одобрил формулировки вопросов, которые три инициативные группы из Москвы, Подмосковья и Алтайского края предложили вынести на референдум против повышения пенсионного возраста.

