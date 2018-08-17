АСВ продало требования «Булгар банка» почти на 19 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов продало требования АО «Булгар банк». Их общая сумма составила 18,8 млн рублей.
Отмечается, что предметом торгов были права требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Так, одно из них приобрел Евгений Зайончковский за 18 млн рублей. Обладателем другого лота стала Гузалия Мифтахова, предложенная ею цена — 795 тыс. рублей. Данные опубликовал конкурсный управляющий банка.
Ранее суд отказался признать недействительными снятия физлицами денег в «Анкор» и «Булгар» банках.ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым