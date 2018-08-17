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АСВ продало требования «Булгар банка» почти на 19 млн рублей

14:09, 17.08.2018
АСВ продало требования «Булгар банка» почти на 19 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Агентство по страхованию вкладов продало требования АО «Булгар банк». Их общая сумма составила 18,8 млн рублей.

Отмечается, что предметом торгов были права требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Так, одно из них приобрел Евгений Зайончковский за 18 млн рублей. Обладателем другого лота стала Гузалия Мифтахова, предложенная ею цена — 795 тыс. рублей. Данные опубликовал конкурсный управляющий банка.

Ранее суд отказался признать недействительными снятия физлицами денег в «Анкор» и «Булгар» банках.

ЭкономикаБанки Татарстан
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