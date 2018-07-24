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Суд отказался признать недействительными снятия физлицами денег в «Анкор» и «Булгар» банках

12:39, 24.07.2018
Суд отказался признать недействительными снятия физлицами денег в «Анкор» и «Булгар» банках
Фото: realnoevremya.ru

Суд отказался признать недействительными снятия вкладов физическими лицами в «Анкор банке» и «Булгар банке». Иски подавало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

  • Выдача 3 февраля 2017-го денег в размере 3,7 млн руб. со счета в «Анкоре». Арбитражный суд Москвы отказал АСВ в признании сделки недействительной.
  • Также снятие вклада 27 декабря 2016-го в размере 1,9 млн рублей Арбитражный суд Ярославской области признал законным, в иске АСВ отказал.

Напомним, агентство продлило срок расчетов с кредиторами «Булгар банка» и «Анкор банка» до 27 апреля.

ЭкономикаБанки Татарстан
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