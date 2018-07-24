Суд отказался признать недействительными снятия физлицами денег в «Анкор» и «Булгар» банках
Суд отказался признать недействительными снятия вкладов физическими лицами в «Анкор банке» и «Булгар банке». Иски подавало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
- Выдача 3 февраля 2017-го денег в размере 3,7 млн руб. со счета в «Анкоре». Арбитражный суд Москвы отказал АСВ в признании сделки недействительной.
- Также снятие вклада 27 декабря 2016-го в размере 1,9 млн рублей Арбитражный суд Ярославской области признал законным, в иске АСВ отказал.
Напомним, агентство продлило срок расчетов с кредиторами «Булгар банка» и «Анкор банка» до 27 апреля.ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым