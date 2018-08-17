Сергей Томаров: «Думаю, футбольный бог сегодня нас отблагодарил»

Наставник «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал выход в плей-офф квалификации Лиги Европы:



«Очень нервная игра, особенно это касается концовки. Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени. Я уже думал использовать четвертую замену, которая разрешена по регламенту в овертайме. Думаю, футбольный бог сегодня нас отблагодарил за старания и желание пройти дальше. В предыдущем матче с «Краснодаром» команда пропустила в концовке, теперь – забила. Очень радует, что мы прошли в следующий раунд.



Выпуская Кротова на замену, попросил его открываться за спины защитников. В концовке футболисты соперника подустали, и мы хотели этим воспользоваться. Здорово, что Слава прорвался по флангу и выполнил передачу, которую замкнул Пауревич», — передает слова Томарова в эфире телеканала «Матч ТВ» портал «Чемпионат».

Уфимцы одолелипо сумме двух матчей клуб из Люксембурга «Прогресс Нидеркорн» (2:1, 2:2) в 3-м отборочном раунде турнира.



Следующим соперником «Уфы» будет шотландский клуб «Глазго Рейнджерс».