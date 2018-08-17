Актера Алексея Панина сняли с авиарейса за дебош

Актера Алексея Панина, устроившего дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, сняли с рейса.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, Панин находился в пьяном состоянии и без разрешения ходил по салону.

В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, где полицейские увели актера из самолета.

Ранее российские авиакомпании получили право отстранять дебоширов от полетов.