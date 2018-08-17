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Актера Алексея Панина сняли с авиарейса за дебош

06:20, 17.08.2018
Актера Алексея Панина сняли с авиарейса за дебош
Фото: ru.wikipedia.org/Веселый роджер

Актера Алексея Панина, устроившего дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, сняли с рейса.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, Панин находился в пьяном состоянии и без разрешения ходил по салону.

В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, где полицейские увели актера из самолета.

Ранее российские авиакомпании получили право отстранять дебоширов от полетов.

Происшествия
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