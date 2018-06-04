Российские авиакомпании получили право отстранять дебоширов от полетов

Авиакомпаниям разрешили заносить пассажира в черный список после дебоша на борту самолета и впоследствии отказывать ему в повторной перевозке.

Теперь компания может расторгнуть договор в одностороннем порядке, если клиент внесен в базу данных «дебоширов». Однако перевозчик не может отказаться от пассажира, если альтернативных вариантов добраться до места нет. Также авиакомпания не сможет отказать, если человек отправляется на лечение или сопровождает лиц с ограниченными возможностями к месту лечения, или летит на похороны члена семьи или близкого родственника, передает «РИА Новости».

Ранее правительство внесло в Государственную думу законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на авиатранспорте.