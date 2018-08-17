Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.

С июня 2017 года по июнь 2018 года заработала $40,5 млн. Большую часть заработка Йоханссон принесла роль в фильме «Мстители».



Второе место в рейтинге заняла Анджелина Джоли с доходом $28 млн. Замыкает тройку лидеров Дженифер Энистон, заработавшая $19,5 млн. Четвертое и пятое место заняли Дженнифер Лоуренс ($18 млн) и Риз Уизерспун ($16,5 млн).



В топ-10 также вошли Мила Кунис ($16 млн), Джулия Робертс ($13 млн), Кейт Бланшетт ($12,5 млн), Мелисса Маккарти ($12 млн) и Галь Гадот ($10 млн).



Год назадсамой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes стала американская актриса Эмма Стоун с заработком в $26 млн.