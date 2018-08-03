Экспорт сельскохозяйственной продукции из России за пять месяцев вырос на треть

В январе — мае 2018 года экспорт российской сельскохозяйственной продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,2%, до $9,5 млрд.

Как сообщается на сайте Минсельхоза, больше всего Россия экспортировала зерновые культуры, рыбу и морепродукты, а также продукцию масложировой отрасли.

Ранее в Татарстане выявили более 18 тысяч тонн некачественного зерна.