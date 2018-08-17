Новости общества

02:46 МСК
Новости раздела
Общество

Депутаты от РТ предложили проводить экзамены для владельцев охотничьего оружия

01:02, 17.08.2018
Депутаты от РТ предложили проводить экзамены для владельцев охотничьего оружия
Фото: pixabay.com

Депутаты от Татарстана предложили проводить экзамены для владельцев охотничьего оружия.

Авторы законодательной инициативы считают, что владельцы ружей и винтовок обязаны проходить проверку знаний и навыков на правильное и безопасное владение. Это должно быть сделано для того, чтобы обезопасить россиян от опасных случаев, передает РГ.

Сейчас владельцы травматических пистолетов экзаменуются каждые 5 лет, а охотники сдают его только один раз.

Между тем, спецслужбы опасаются, что в случае принятия инициативы может произойти массовая, но фиктивная утрата оружия. Это, в свою очередь, усугубит криминогенную ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить охоту с луком.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты