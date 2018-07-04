В России могут разрешить охоту с луком

В России могут разрешить охотиться с луком. Об этом сообщается на официальном портале Госкомитета РТ по биоресурсам.

Отмечается, что в Госдуму внесен законопроект, направленный на законодательное регулирование возможности использования в охоте луков в качестве холодного и метательного оружия.

«В настоящее время при осуществлении охоты запрещается применения оружия, не отнесенного к охотничьему оружию», — отметили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

В случае принятия законопроекта будет отрегулирована возможность использовать в охоте лук в качестве холодного и метательного оружия.

Напомним, что Министерство природных ресурсов РФ предлагало узаконить использование луков в охоте еще в 2016 году. Эксперты считают, что лук — более гуманное и безболезненное по отношению к животному орудие. При этом, по статистике, добыча у таких охотников в 10 раз меньше, чем у ружейных.