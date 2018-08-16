Шамиль Газизов: «Мы творим историю. Задачу минимум выполнили!»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал выход команды в раунд плей-офф Лиги Европы.

«Нам очень не хотелось играть дополнительное время. Команда в очень сложном графике играет. Поздравляю наших болельщиков и команду с этим успехом. Мы творим историю. Задачу минимум выполнили — вышли в раунд плей-офф. Отдохнем, прилетим домой, порадуемся, а там уже узнаем соперника. То, что мы забиваем постоянно на последних минутах, говорит о характере нашей команды. В раунде плей-офф уже будет лотерея в плане результата. Все может быть», — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

Напомним, в ответном матче 3-го квалификационного раунда уфимцы сыграли вничью с «Прогресом» (2:2), что позволило пройти дальше (первая встреча завершилась победой «Уфы» (2:1).

