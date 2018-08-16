«Роснефть» и «Газпром нефть» выступили против нового утильсбора

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков выступили против введения утилизационного сбора на средства производства и газовые турбины, который предлагает Минпромторг.



Компании обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой поручить министерству «переработать» законопроект с учетом их замечаний и сделать его максимально конкретным, сообщает РБК.

В письме Козаку Сечин заявил, что введение сбора приведет к «дополнительным отвлечениям» «Роснефти» в размере около 12 млрд рублей в год. При этом если в перечень продукции, облагаемой сбором, войдут газовые турбины мощностью до 32 МВт, закупки компании подорожают еще на 2,6 млрд рублей.

Напомним, ведомство предложило ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин, который, в свою очередь, может привести к росту цен на электроэнергию для потребителей.