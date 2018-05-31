Новое кладбище в Казани достроят к июлю

Новый погребальный комплекс на границе Казани и Пестречинского района республики достроят к 31 июня.



На территории площадью 77,7 га разместят два кладбища — мусульманское и православное, которые рассчитаны на 148,5 тыс. мест, говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что этого должно хватить на 50 лет.

Кроме того, здесь построят церковь и мечеть, а также специальные навесы для прощания и ротонду с куполом. Рядом организуют парковку на 400 машин, в том числе 13 мест — для автовладельцев с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что мэрия Уфы подарила больному раком пенсионеру место на закрытом кладбище.

