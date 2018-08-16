Депутаты из Татарстана объяснят жалобщикам в ООН необходимость закона о нацязыках — Госдума

Член комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова прокомментировала жалобу Милли Меджлиса татарского народа к Организации Объединенных Наций на новый закон об изучении родных языков.

По словам Аршиновой, жалоба была преждевременной.

«Следовало дождаться анализа практики правоприменения. Но, учитывая право любого человека обратиться в ООН, авторы закона и депутаты, поддержавшие его, в том числе представляющие Республику Татарстан, всегда готовы объяснить природу и необходимость принятия данного закона», — цитирует Аршинову пресс-служба фракции «Единая Россия».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Ранее российский лидер также высказался за возрождение программы сохранения национальных языков народов России, существовавшей в СССР, «на современной основе».