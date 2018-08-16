Кирилл Петров: «Если бы в «Ак Барсе» хотели, то подписали бы меня»

Нападающий омского «Авангарда» Кирилл Петров в интервью «Реальному времени» рассказал о своем желании вернуться в «Ак Барс».

— Я — воспитанник «Ак Барса», я родился и вырос в Казани. Да, желание играть в родном городе у меня всегда есть и будет. Это нормально для любого хоккеиста: наверное, каждый игрок хочет играть дома. Но если бы в «Ак Барсе» хотели, то, думаю, подписали бы меня и в это межсезонье. Но не подписали, значит, не хотели. Теперь я игрок «Авангарда» и все мысли связаны только с этой командой.

— Чувствуешь, что в Казани к тебе особое отношение?

— Возможно, так и есть. Я ведь ни с кем из них в Казани не ругался. Бывает часто, что хоккеистам свои же фаны говорят гадости. Есть те, кто всегда говорит хорошее. Но отмечу, что мне всегда приятно играть в Казани. Дом есть дом, — сказал Петров в интервью «Реальному времени».

Напомним, Кирилл Петров является воспитанником казанского хоккея. Перед началом нынешнего сезона он был обменян из московского ЦСКА в омский «Авангард».

