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BMW татарстанских чиновников отремонтируют за 13,2 млн рублей

14:31, 16.08.2018
BMW татарстанских чиновников отремонтируют за 13,2 млн рублей
Фото: maxpixel.net

ГБУ «Хозяйственное управление при кабинете министров РТ» опубликовало тендер на ремонт BMW 5, 7, X5, X6. Общая стоимость закупки составила 13,2 млн рублей.

Из них 11 млн — запасные части, 500 тыс. рублей — цена гражданско-правового договора, еще 2,15 млн руб. — ремонт и техобслуживание. Количество автомобилей, которые будут отремонтированы за эти деньги, не указано, однако запчасти все заказываются по 1 штуке.

Заявки можно подавать до 24 августа, аукцион пройдет 27-го числа. Срок выполнения работ назначен на 31 декабря 2018 года.

Напомним, ранее филиал газового монополиста — «Газпром трансгаз Казань» — решил купить Mercedes-Benz почти за 11 миллионов рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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