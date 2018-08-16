BMW татарстанских чиновников отремонтируют за 13,2 млн рублей

ГБУ «Хозяйственное управление при кабинете министров РТ» опубликовало тендер на ремонт BMW 5, 7, X5, X6. Общая стоимость закупки составила 13,2 млн рублей.

Из них 11 млн — запасные части, 500 тыс. рублей — цена гражданско-правового договора, еще 2,15 млн руб. — ремонт и техобслуживание. Количество автомобилей, которые будут отремонтированы за эти деньги, не указано, однако запчасти все заказываются по 1 штуке.

Заявки можно подавать до 24 августа, аукцион пройдет 27-го числа. Срок выполнения работ назначен на 31 декабря 2018 года.

Напомним, ранее филиал газового монополиста — «Газпром трансгаз Казань» — решил купить Mercedes-Benz почти за 11 миллионов рублей.