Новости общества

15:21 МСК
Новости раздела
Общество

В Бугульме изготовят уличные указатели на татарском языке за 387,5 тысячи рублей

14:05, 16.08.2018
В Бугульме изготовят уличные указатели на татарском языке за 387,5 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исполком Бугульминского района РТ опубликовал тендер на установку уличных указателей на татарском языке. На эти цели из бюджета района будет выделено 387 тыс. рублей.

В техзадании указывается, что на эту сумму должно быть изготовлено 563 уличных аншлага и 775 номеров домов.

Заявки будут приниматься до 24 августа, аукцион пройдет 27-го числа.

Напомним, ГИСУ РТ разместило тендер на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия «Здание художественного училища 1900—1904 гг., арх. Мюфке К.Л.». На эти цели выделено 137,8 млн рублей из республиканского бюджета.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты