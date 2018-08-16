В Бугульме изготовят уличные указатели на татарском языке за 387,5 тысячи рублей

Исполком Бугульминского района РТ опубликовал тендер на установку уличных указателей на татарском языке. На эти цели из бюджета района будет выделено 387 тыс. рублей.

В техзадании указывается, что на эту сумму должно быть изготовлено 563 уличных аншлага и 775 номеров домов.

Заявки будут приниматься до 24 августа, аукцион пройдет 27-го числа.

Напомним, ГИСУ РТ разместило тендер на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия «Здание художественного училища 1900—1904 гг., арх. Мюфке К.Л.». На эти цели выделено 137,8 млн рублей из республиканского бюджета.