Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию на бархатный сезон

Российские туроператоры не будут предлагать горящие туры в Турцию на бархатный сезон и повысят цены на путевки по сравнению с прошлым годом на 10%. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Это связано с ростом стоимости авиатоплива, скачками рубля и меньшим числом спецпредложений от отелей, меньшим размером субсидий для туроператоров и другими факторами, передает РБК.

«Если учесть, что ряд туроператоров оптимизируют перевозку как раз на август и осень, то «горения» Турции в период бархатного сезона, скорее всего, не будет, и цены в целом будут выше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — поясняет исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

Отмечается, что если в прошлом году средний объем субсидий составлял $35—40 на одного туриста, то теперь это $10—15.

Ранее сообщалось, что, несмотря на падение курса турецкой лиры по отношению к доллару и рублю, для россиян туры в Турцию будут только дорожать.