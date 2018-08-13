Туры в Турцию для россиян будут дорожать, несмотря на ослабление лиры

Несмотря на падение курса турецкой лиры по отношению к доллару и рублю, для россиян туры в Турцию будут только дорожать. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



«Удешевления туров в Турцию из-за ослабления лиры не произойдет. Все расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах»,— цитирует «Коммерсант» гендиректора PEGAS Touristik Анну Подгорную.

Туроператоры ожидают, что цены в Турции на следующий сезон повысятся как минимум на 5%.

Отмечается, что сэкономить россияне смогут только на расходах в самой Турции — покупках в местных магазинах, поездках на такси и питании в кафе и ресторанах, не входящих в турпакеты.

Напомним, турецкая лира рухнула на торгах в пятницу, 10 августа, на 18 процентов к доллару, курс которого в момент взлетел с 5,6 до 6,6 лиры за доллар.