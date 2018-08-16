В Ижевске прощание с основателем «Центра» Ощепковым назначили на завтра

Завтра в Ижевске пройдет прощание с основателем корпорации «Центр» Сергеем Ощепковым. Оно будет организовано в Свято-Михайловском соборе столицы Удмуртии.

Само прощание назначено на пятницу, 17 августа, с 08.00 до 09.30, передает izhlife.ru, принадлежавший бизнесмену. В 9.30 в соборе начнется отпевание Ощепкова.

Похоронят Сергея Ощепкова на Южном кладбище (Сарапульский тракт, 5), на территории храма Воскресения Христова. Близкие Сергея Федоровича просят воздержаться от любых фото- и видеосъемок прощания.

Напомним, что предприниматель ушел из жизни 7 августа 2018 года. «Реальное время» рассказывало о биографии бизнесмена.