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Скончался основатель ижевской корпорации «Центр» Сергей Ощепков

15:18, 08.08.2018

Основатель ижевского ООО «Корпорация предприятий «Центр» Сергей Федорович Ощепков скончался 7 августа. Компания перейдет сыну бизнесмена Константину.

Гендиректором корпорации останется Роман Гайдуков, говорится в официальном сообщении «Центра», опубликованном на портале izhlife.ru, которым также владел Ощепков.

«Сергей Федорович всегда считал Ижевск родным городом и для себя, и для компании. Поэтому он будет похоронен на Родине. О дате похорон будет сообщено дополнительно», — завершается сообщение.

Напомним, что корпорация «Центр» управляет сетью магазинов бытовой техники. Сеть вышла за пределы Удмуртии. Магазины расположены в различных регионах, в том числе в Татарстане.

Бизнес Удмуртия
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