Власти опровергли информацию о проведении гей-парада в поселке Яблоневый

Глава администрации Новоульяновска Светлана Косаринова опровергла информацию о проведении гей-парада в поселке Яблоневый Ульяновской области.

По ее словам, это недостоверная информация. «Никаких гей-парадов у нас не будет», — цитирует слова Косариновой ТАСС.

Напомним, ранее правозащитник и ЛГБТ-активист Николай Алексеев опубликовал на своей странице в соцсетях письмо из администрации от муниципалитета Новоульяновска, в котором местные власти дали согласие на проведение гей-парада в поселке Яблоневый, где проживают семь человек.