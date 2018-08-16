Первый в России согласованный гей-парад пройдет в поселке Яблоневый

В России впервые согласовали проведение гей-парада. Об этом сообщил российский правозащитник и ЛГБТ-активист Николай Алексеев на своей странице в соцсети.

По его словам, глава администрации Новоульяновска в Ульяновской области разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый. Стоит отметить, что в населенном пункте живет семь человек. Дата проведения мероприятия — 26 августа.

«Всего на участие в гей-параде заявлено 300 человек. Начинаем формировать список», — отметил Николай Алексеев.

Напомним, ранее активист подал в муниципалитет заявление на проведение ЛГБТ-акции в еще одном городе Ульяновской области – в Дмитровграде. На данный момент ответа от властей не последовало.