Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке на «Меркурий»

Федеральная ветеринарная информационная система (ВетИС) подверглась хакерской атаке.

«Атака была произведена 13 августа в период с 03.06 по 03.13 мск (продолжительность 0.07 минут) и направлена на один из серверов ВетИС, обеспечивающих доступ через веб-интерфейс к компонентам «Аргус» и «Меркурий»,— сообщили в Россельхознадзоре.



Отмечается, что время атаки совпало с началом отгрузок пищевой продукции на склады и оформлением необходимой документации. По мнению ведомства, «атака могла быть не случайной и/или может носить подготовительный характер».

Напомним, «Меркурий» разработал Россельхознадзор. Ранее в системе произошел сбой.

