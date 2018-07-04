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В системе ветсертификации «Меркурий» произошел сбой

00:23, 04.07.2018
В системе ветсертификации «Меркурий» произошел сбой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В обязательной с 1 июля системе ветеринарной сертификации «Меркурий» произошел сбой.

Отмечается, что он был связаны с массовым обращением к сервису со стороны предприятий после 1 июля, передает ТАСС.

На данный момент все неполадки устранены. По словам представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, это был не сбой системы, а длительное ожидание архива.

«Меркурий» разработал Россельхознадзор. Отмечается, что первые полгода штрафовать за отсутствие регистрации в системе не будут, однако после денежная санкция может составить до 500 тыс. рублей.

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