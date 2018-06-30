С 1 июля начнет действовать система электронной ветеринарной сертификации

С 1 июля в России начинает действовать система электронной ветеринарной сертификации для мяса, молока, рыбы и т. д.

Систему «Меркурий» разработал Россельхознадзор. Отмечается, что первые полгода штрафовать за отсутствие регистрации в системе не будут, однако после денежная санкция может составить до 500 тыс. рублей.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что готовая молочная продукция не будет учитываться в системе электронной ветеринарной сертификации.

Напомним, «Реальное время» подробно писало о саботаже «Меркурия» со стороны частных производителей и переработчиков молока в Татарстане.