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С 1 июля начнет действовать система электронной ветеринарной сертификации

11:59, 30.06.2018
С 1 июля начнет действовать система электронной ветеринарной сертификации
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 1 июля в России начинает действовать система электронной ветеринарной сертификации для мяса, молока, рыбы и т. д.

Систему «Меркурий» разработал Россельхознадзор. Отмечается, что первые полгода штрафовать за отсутствие регистрации в системе не будут, однако после денежная санкция может составить до 500 тыс. рублей.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что готовая молочная продукция не будет учитываться в системе электронной ветеринарной сертификации.

Напомним, «Реальное время» подробно писало о саботаже «Меркурия» со стороны частных производителей и переработчиков молока в Татарстане.

ПромышленностьАгропром
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