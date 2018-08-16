Долги потенциальных банкротов выросли на 50%, до 37 млрд рублей

По итогам I полугодия 2018 года долг потенциальных банкротов составил 37,02 млрд рублей. Это на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального центра банкротств (НЦБ), число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. Этот показатель, по данным аналитиков, к 2020 году может увеличится в пять раз.

Ранее стало известно, что в Удмуртии по итогам I полугодия было выдано кредитов физическим и юридическим лицам на 111,3 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 30,3%.