Жители Удмуртии набрали кредитов на 111,3 млрд рублей

В Удмуртии по итогам первого полугодия было выдано кредитов физическим и юридическим лицам на 111,3 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 30,3%.

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Отделения — НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что объем кредитования юридических лиц вырос на 22,3% и составил 57,6 млрд рублей, жители Удмуртии за первое полугодие взяли займов в банках на общую сумму 53,7 млрд рублей. Это на 40,1% больше показателей того же периода прошлого года.

При этом основная доля полученных кредитов приходится на ипотеку. За шесть месяцев было выдано ипотечных жилищных кредитов на 13,3 млрд рублей. Рост составил 64,2%.

«Привлекательность ипотечных жилищных кредитов обусловлена, в частности, снижением процентных ставок. В первом полугодии 2018 года средневзвешенная ставка составила 9,6%, годом ранее — 11,6%», — отметили в отделении.