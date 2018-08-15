Фирменный стиль недели звезд в Татарстане сделан в цветах триколора флага республики

КХЛ представила фирменный стиль Недели звезд хоккея-2019, которая в этом сезоне пройдет в Казани, Нижнекамске и Альметьевске.

Логотип и сувенирная продукция разработаны на основе татарских мотивов и достопримечтальностей Татарстана.

«Очертания исторических зданий Казанского кремля – Спасской башни, мечети Кул-Шариф, Дворцовой церкви и башни Сююмбике заключены в еще один знаковый для республики символ – алый тюльпан»,- говорится в сообщении.

В качестве цветовой гаммы был выбран триколор государственного флага республики.

Татарстан был объявлен столицей третьей Недели Звезд Хоккея 14 апреля 2018 года. Праздник пройдет сразу в трех городах республики, Казани, Нижнекамске и Альметьевске с 12 по 20 января 2019 года.

