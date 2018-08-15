В Татарстане 49 школ показали необъективные результаты ВПР

В 49 школах Татарстана в 2018 году были необъективно проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые писали ученики 4—6-х и 11-х классов. Полный перечень опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

В список вошли школы №119, 67, 20, 181 и гимназия №180 столицы Татарстана, а также Казанское хореографическое училище, Казанское суворовское военное училище Министерства обороны РФ и Образовательный центр «Лобачевский», а также ряд сельских школ республики.

Для сравнения, необъективными при проведении ВПР оказались 18 школ из Марий Эл, 68 из Башкортостана, 9 школ Мордовии, 33 — Удмуртии, 21 — Чувашии, 55 школ Самарской и 15 — Ульяновской областей.

Всего в список попали около 3 тысяч школ по всей России.

Ранее стало известно, что в Татарстане неблагополучными признали 1% школ. Этот показатель превышает средний по России.