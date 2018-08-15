Владелец Google Inc. хочет построить «город будущего» из дерева

Подразделение Alphabet (владеет Google Inc.) Sidewalk Labs планирует создать с нуля умный район в Торонто. При этом компания может построить его почти полностью из дерева.



Для этого могут быть использованы многослойные клееные деревянные панели (CLT), которые экологичнее традиционных строительных материалов, передают «Ведомости». В этом заинтересован сооснователь Alphabet Ларри Пейдж, который использует этот проект для демонстрации решения городских проблем.

Отмечается, что город может стать крупнейшим подобным строительным проектом.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Казани появится первый экорайон. Напомним, 22 августа станут известны три финалиста, с которыми заключат договоры на разработку его концепции.