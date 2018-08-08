За экорайон в Казани планируют получить 12 млрд рублей

Председатель совета РФП, член жюри открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона Айрат Нурутдинов озвучил, сколько планируется выручить с участка в Кировском районе.

«Массовые продажи хотели открыть до конца года или уже весной следующего. Со всего участка хотели выручить 12 млрд рублей, но вопрос, в течение какого срока. Реализация уже началась, 70 га продали, но с условием, что их формирование будет осуществлено по итогам конкурса, чтобы вся работа была в комплексе. Нужна подпитка фонда, поэтому было принято такое решение», — рассказал на брифинге Нурутдинов.

Напомним, 22 августа станут известны три финалиста, с которыми заключат договоры на разработку концепции первого в Казани экорайона, который появится в Кировском районе.