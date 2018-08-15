Экс-акционер Snoras признался в хищениях из банка «Советский», который ранее санировал ТФБ

Бывший владелец национализированного правительством пятого по величине литовского коммерческого банка Snoras Владимир Антонов признался в хищении средств из банка «Советский».



«Обвиняемый Антонов признал свою вину полностью, заключил досудебное соглашение», — передает ТАСС со ссылкой на следователя ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Тенишева.

‪По версии следствия, в 2015 году Антонов и несколько руководителей ЗАО «Банк «Советский» разработали план, направленный на хищение денег кредитной организации.

Напомним, Центробанк с 3 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга. Банк, который пытались спасти с 2015 года, в феврале был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления. До этого его санацией занимался обанкротившийся «Татфондбанк». Подробнее — в материале «Реального времени».