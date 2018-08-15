Пермский футбольный клуб «Звезда» сыграет с дублем «Урала»

Фото: пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский футбольный клуб «Звезда» сыграет матч с екатеринбургской командой «Урал-2».

«Уральское дерби» пройдет на стадионе базы «Бажовия» в Сысерти 18 августа. Поддержать команду на выезде собирается организованная группа болельщиков. В гостевом секторе ожидается около 20 пермяков, рассказали в пресс-службе команды.

Добавим, в дивизионе «Урал-Поволжье» «Звезда» занимает шестое место: одна победа, ничья и два поражения.

Напомним, новая команда была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы. Начальником команды назначен Валерий Волошин — последний руководитель футбольной «Звезды», ликвидированной 22 года назад.

Главным тренером клуба стал бывший игрок «Амкара» Константин Парамонов, старшим тренером — еще один экс-амкаровец Алексей Попов. Бюджет клуба составил 45 млн рублей.

Ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.

