КАМАЗ открыл «дочку» в Индонезии

ПАО «КАМАЗ» создало дочернее предприятие со 100%-ным иностранным капиталом в столице Индонезии Джакарте. Компания PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA будет поставлять на индонезийский рынок популярные модели российского производителя.

«Индонезия интересна российской компании из-за емкости местного рынка и динамики его развития. И наша активность в этом регионе будет нарастать», — цитирует пресс-служба компании гендиректора АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» Рафаила Гафеева.

По его словам, в ближайшем будущем PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA в тандеме с дистрибьютором планируют создание аттестованных сервисных центров на островах Ява, Суматра и Калимантан. Отмечается, что дистрибьютором компании из Татарстана выступает Pusaka Bumi Transportasi, входящая в ГК Blue Bird Group.

Ранее сообщалось, что доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн сократилась до 42% с начала 2018 года.